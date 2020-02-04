Вымогателя задержали в Астрахани

По данным издания, подозреваемый приревновал свою супругу к знакомому. Он вывез мужчину в лес, и потребовал от него иномарку и один миллион рублей, пригрозив пистолетом. Кроме того, ревнивец заставил его написать долговую расписку. При задержании в автомобиле мужчины обнаружили травматический пистолет и около 20 патронов. Возбуждено уголовное дело.