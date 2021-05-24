Вымогатели в Екатеринбурге требовали с женщины заплатить за отдых на пляже

В Екатеринбурге неизвестные захватили пляж «Рамада». На входе они требуют с жителей заплатить за отдых. Жительницу Екатеринбурга, которая отказалась платить, они не выпускали с пляжа.

Женщина приехала отдыхать на пляж «Рамада» вместе с ребенком. На входе их остановили три парня «в стиле братков из 90-х» и потребовали заплатить за стоянку и отдых, рассказала екатеринбурженка E1.ru.

Захватчики пляжа никаких документов о законности платного входа не предоставили. Женщина отказалась платить и пошла отдыхать. Через 20 минут к ней подошли лица кавказской национальности, перегородили ее авто и ходили вокруг нее с ребенком. Екатеринбурженка вызвала полицию.

«Только после приезда правоохранителей нас выпустили», — рассказала она.

В полиции сообщили, что по каждому сообщению о вымогательствах на пляже они отправляют наряд. Они с середины мая ведут проверку из-за ограничения доступа к водоему. По предварительным данным, на двух спорных лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации «Содружество», неизвестные требуют с жителей деньги за проезд к пляжу.