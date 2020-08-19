Вымогателей задержали в Подмосковье. Они требовали 600 тысяч рублей за молчание об изнасиловании

Люберецкие полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Те требовали у мужчины 600 тысяч рублей за то, что они не будут сообщать правоохранителям о якобы изнасиловании.

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах мужчину и женщину, подозреваемых в вымогательстве. Выяснилось, что они угрожали местному жителю, требуя 600 тысяч рублей. За эту сумму они пообещали не заявлять в полицию об изнасиловании, которое он якобы совершил.

Во время допроса женщина заявила, что ее напоили и изнасиловали. Обращаться за помощью в полицию она не стала из-за плохого самочувствия и температуры.

«Была обостренная ситуация с COVID-19. Меня бы изолировали и не выпустили. Еще у меня двое детей, которых я не могла оставить», — пояснила она.

По словам женщины, деньги на сиденье ее автомобиля положил сам насильник, чтобы замять всю историю.

«Он пытался от меня откупиться, чтобы я не подавала заявление в полицию. Предложил сам выйти из положения», — заверила задержанная.

«По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье „Вымогательство“. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ее соучастника — в виде запрета определенных действий», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.

Сейчас сотрудники полиции продолжают расследовать дело и выясняют все обстоятельства.