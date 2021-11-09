Выманившую у клиентки более 2 млн рублей «гадалку» задержали в Балашихе

«Потомственную гадалку», которая выманила у жительницы Рузы более двух миллионов рублей, задержали на съемной квартире в Балашихе. Подозреваемая в мошенничестве обманывала свою клиентку, проводя псевдоритуалы, и требовала за них плату, сообщили в региональном главке МВД.

«Гадалкой» оказалась 32-летняя уроженка Москвы. Из ведуньи она превратилась в фигурантку дела о мошенничестве.

По данным полиции, злоумышленница размещала на улицах населенных пунктов Подмосковья объявления об оказании платных дистанционных услуг по снятию порчи и гаданию на картах. На эту удочку клюнула жительница Рузы.

Пять месяцев женщина переводила деньги на банковскую карту гадалки за «магические ритуалы». Потерпевшей даже пришлось взять кредит в банке на сумму свыше миллиона рублей, чтобы расплатиться с ней. Помимо этого, она отдала ей золотые украшения. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей. В полицию клиентка гадалки обратилась, когда поняла, что ритуалы не принесли никакой пользы.

Мошенницу задержали на съемной квартире в Балашихе. При обыске у нее нашли и изъяли различные амулеты, бланки объявлений об оказании оккультных услуг, золотые украшения, денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны. Помимо этого, были обнаружены муляж автомата Калашникова и травматический пистолет. Законность обладания ими сейчас устанавливается.

Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.