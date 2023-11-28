Криминал 28 ноября 2023, 09:03 Выловивших 247 килограммов трепанга браконьеров задержали на Сахалине Браконьеров, выловивших трепанга на 5,7 миллиона рублей, задержали на Сахалине Sina Schuldt/dpa/globallookpress

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На юге Сахалина задержали браконьеров, которые выловили трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

Деятельность браконьеров пресекли на побережье лагуны Буссе в Корсаковском районе. Они незаконно добывали трепанга дальневосточного.

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«Общим весом более 247 килограммов. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 миллиона рублей», — указали в ведомстве.

Около 4224 трепанга отпустили в их естественную среду обитания. Во время задержания у браконьеров изъяли водолазное снаряжение, резиновую лодку и машину. Разрешение на законную добычу трепанга они не предоставили.

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