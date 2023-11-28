28 ноября 2023, 09:03
Выловивших 247 килограммов трепанга браконьеров задержали на Сахалине
Браконьеров, выловивших трепанга на 5,7 миллиона рублей, задержали на Сахалине
На юге Сахалина задержали браконьеров, которые выловили трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.
Деятельность браконьеров пресекли на побережье лагуны Буссе в Корсаковском районе. Они незаконно добывали трепанга дальневосточного.
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«Общим весом более 247 килограммов. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 миллиона рублей», — указали в ведомстве.
Около 4224 трепанга отпустили в их естественную среду обитания. Во время задержания у браконьеров изъяли водолазное снаряжение, резиновую лодку и машину. Разрешение на законную добычу трепанга они не предоставили.
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Задержания
ФСБ
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