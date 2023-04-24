Криминал 24 апреля 2023, 15:21 Выкрикнувшую проукраинские лозунги пассажирку самолета в Москву накажут за хулиганство МВД: пассажирку самолета Бангкок — Москва накажут за хулиганство на борту РИА «Новости»

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Пассажирку самолета рейсом Бангкок — Москва привлекли к ответственности за агрессивное поведение на борту. Женщина выкрикивала проукраинские лозунги и не реагировала на замечания. Полиция составила протокол о мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Наряд полиции вызвали на борт самолета, который прилетел в Шереметьево из Таиланда. Пассажирка проявляла агрессию, нецензурно выражалась и выкрикивала проукраинские лозунги.

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Члены экипажа не смогли ее успокоить. Сотрудники транспортной полиции задержали девушку, отвели в дежурную часть, установили личность и составили административный протокол о мелком хулиганстве.

«Решается вопрос о привлечении гражданки к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России», — сказали в полиции.

Хулиганкой оказалась 28-летняя москвичка, сообщил Telegram-канал Baza. Перед посадкой она купила в магазине беспошлинной торговли виски, выпила его во время полета, начала ходить по рядам и искать единомышленников. Через час она приняла таблетки и стала вести себя неадекватно — плеваться, кричать, смеяться и плакать.

В январе самолет из Бангкока в Москву экстренно сел в Самарканде из-за пьяных пассажиров, сообщили «Известия». Два товарища угрожали стюардессе.