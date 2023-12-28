Эксклюзив 28 декабря 2023, 14:28 «Выиграл шляпу, проиграл пальто». Владелец воронежской фабрики шуткой отреагировал на покушение Владелец воронежской фабрики Ширяев сообщил, что не пострадал во время покушения Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Владелец крупнейшей в Воронежской области птицефабрики Геннадий Ширяев не пострадал в результате покушения. Об этом «360» рассказал сам предприниматель.

Мужчина шуткой отреагировал на вопрос об обстоятельствах случившегося. Ширяев сравнил произошедшее с игрой в «Спортлото».

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«Это когда выиграл шляпу, проиграл пальто», — подчеркнул владелец фабрики.

Он отметил, что не успел пострадать во время совершенного на него покушения. Эту информацию «360» подтвердила и секретарь предпринимателя.

«Происшествие было. Жив, здоров», — сказала она.

Покушение на владельца фабрики по производству яиц совершили накануне. Неизвестный дважды выстрелил в его машину. В результате в Борисоглебском районе объявили план-перехват. За несколько дней до этого управление Федеральной антимонопольной службы Воронежской области возбудила дело в отношении птицефабрики из-за роста цен на яйца.