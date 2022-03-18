Выходца с Украины арестовали в Подмосковье за призывы убивать российских военных

Молодого человека 25 лет арестовали в Красногорске за призывы в соцсетях убивать военных РФ. Сам мужчина является уроженцем Украины. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствие установило, что 24 февраля 2022 года он разместил в Instagram видео со своим участием. Результаты комплексного психолого-лингвистического исследования показали, что в ролике содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств.

По данному факту СК открыл уголовное дело по статье об экстремизме. Мужчину задержали, а потом арестовали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Молодой человек признал вину. В скором времени он пройдет лингвистическую и комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.