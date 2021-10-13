Выходца из Средней Азии задержали в Подмосковье с четырьмя килограммами мефедрона

Полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в сбыте наркотиков с четырьмя килограммами мефедрона. Информацию об этом опубликовали на YouTube-канале МВД Медиа.

Сотрудники полиции поймали предполагаемого сбытчика в лесу около деревни Крюково. Мужчина забирал «закладку» с запрещенными веществами, упакованными в большую сумку. Сейчас его взяли под стражу.

В разговоре с представителем МВД Медиа подозреваемый рассказал, что должен был переложить поклажу с нелегальным товаром в другое место. Такую задачу ему якобы дали пользователи мессенджера Telegram, с которым, по его словам, он раньше никогда не виделся, а только переписывался.

Дома у подследственного провели обыск и тоже нашли наркотики. На кадрах видео из его квартиры видно множество маленьких свертков и пакетов с веществом белого цвета.

Молодой человек рассказал полицейским, что за оказание услуг наркокурьера ему обещали денежное вознаграждение — 60 тысяч рублей.