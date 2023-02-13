13 февраля 2023, 18:16
Выгулявшей теленка на Красной площади американке пригрозили выдворением из России
ТАСС: гулявшую с теленком американку могут выдворить из РФ за нарушение порядка пребывания
Гражданку США Алисию Дэй, задержанную за выгул теленка на Красной площади, могут выдворить из России за нарушение правил пребывания в стране. Об этом ТАСС сообщили в Троицком суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол.
«В суд поступил протокол, составленный в отношении Алисии Дэй по статье КоАП „Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации“», — уточнили в суде.
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Данное правонарушение влечет за собой наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей с выдворением за пределы страны.
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Полицейские задержали Дэй 31 января в момент выгуливания теленка на Красной площади. Женщина пояснила, что приобрела животное на «Авито» и хотела познакомить его с историческим центром российской столицы.
В начале февраля Тверской суд Москвы приговорил Дэй на 13 суток ареста и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей
Ранее Дэй проводила похожие акции в других городах. В центре Лондона она выгуляла свинью, а в Варшаве — барана.
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