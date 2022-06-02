«Выгнали за неадекватное поведение». Устроивший резню в Армавире любил распускать руки

Бывший председатель СНТ в Армавире, который устроил резню в управлении товариществом, и до произошедшего не отличался порядочностью в отношении к людям. Об этом заявил «360» один из местных жителей.

По словам мужчины по имени Алексей, пострадавшие от рук нападавшего действующие представители руководства СНТ «единственные, кто здесь порядок наводить начали».

«Он же пытался быть председателем, так его через три месяца выгнали за его неадекватное поведение. Один пример, как минимум. Он ударил кулаком девушку во время диалога, которая в два раза меньше него», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что в должности председателя СНТ общался с людьми весьма грубо. При этом не согласился с теми материалами СМИ и теми комментаторами, которые пытаются сделать нападавшего «жертвой обстоятельств». Очевидец подчеркнул, что тот он все свои действия совершал сознательно. В то же время, новые председатель и бухгалтер всегда старались войти в положение людей, если у тех случались сложности с выплатами и давали возможность рассрочки.

Также мужчина описал сам процесс нападения.

«Он пришел, перерезал горло юристу, потом пошел стрельнул в бухгалтера и председателя. Показалось мало, начал еще ножом махать. И после этого говорят — довели. Там не столько долгов, чтобы такое делать», — заявил мужчина.

ЧП сучилось в одном из СНТ в Армавире. 61-летнего бывшего главу товарищества задержали по подозрению в убийстве мужчины и покушении на убийство двух женщин. Утром 31 мая он подошел к управлению СНТ. Внутри он встретил 65-летнего мужчину и зарезал его, после чего напал на двух женщин. В живот 53-летней бухгалтера он воткнул металлическую стрелу, а 54-летней председателю СНТ нанес ряд ударов ножом по разным частям тела.

Сын председателя СНТ заявил, что мужчина таким образом решил отомстить садовому товариществу из-за штрафа за неуплаты воды.