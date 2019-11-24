Выбросившую в окно ребенка жительницу Владивостока арестовали

Во Владивостоке женщину, выбросившую в окно младенца, поместили под стражу. Ей предъявлено обвинение в убийстве.

«Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего ребенка, меру пресечению в виде заключения под стражу. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе приморского управления Следственного комитета.

Ребенка нашли мертвым 22 ноября возле дома на улице Часовитина во Владивостоке с травмами, характерными при падении с высоты. По подозрению в совершении убийства задержали 37-летнюю мать ребенка.

«Прекрасная семья без странностей». Соседи — о матери, выбросившей младенца в окно во Владивостоке Подробнее

Следователи считают, что женщина умышленно бросила ребенка в окно, находясь на восьмом этаже. Младенец упал с высоты 30 метров и скончался от полученных травм на месте.

Матери ребенка назначили судебные эксперты, в том числе психолого-психиатрическую. Допрашиваются свидетели. Следователи также проверяют органы, которые не отреагировали на заявление отца ребенка о возможных агрессивных действиях матери. Тогда полиция сообщила, что «признаков, указанных в заявлении, замечено не было».