Криминал 17 августа 2023, 18:34 Выбросившую в мусорном мешке новорожденного мать поймали под Петербургом МВД: в Ленобласти задержали женщину, выбросившую на улицу младенца в пакете РИА «Новости»

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Женщину, подозреваемую в попытке убить своего новорожденного ребенка, задержали в Бокситогорском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным следствия, 15 августа женщина родила сына в бане в СНТ «Металлург», положила мальчика в мусорный пакет и оставила на улице в кустах. Младенца нашла местная жительница и сообщила о случившемся правоохранителям.

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Мать ребенка быстро задержали. Ей оказалась 41-летняя жительница города Пикалево. Против нее возбудили дело о покушении на убийство матерью новорожденного.

Женщину допросили. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В главке добавили, что правоохранители выясняют все обстоятельства и причины, которые толкнули задержанную на это преступление.

В апреле в Москве задержали женщину, которая родила ребенка в туалете поезда «Ласточка», зарезала ножницами и выбросила в мусорное ведро. При осмотре младенца на его теле обнаружили ранение в области шеи. Во рту у него был комок бумаги.