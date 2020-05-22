Выбросившую младенца из окна жительницу Владивостока отправили лечиться

Во Владивостоке женщину, выбросившую из окна младенца, отправили лечиться в психиатрическом стационаре. Эксперты пришли к выводу, что она убила своего ребенка в состоянии полной невменяемости.

Женщину признали виновной в убийстве ребенка. Но, поскольку судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой, мать из Владивостока освободили от уголовной ответственности. Вместо этого ее отправили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.

Ребенка нашли мертвым 22 ноября возле дома на улице Часовитина во Владивостоке с травмами, характерными при падении с высоты. По подозрению в совершении убийства задержали 37-летнюю мать младенца. Следователи выяснили, что женщина выбросила четырехмесячного сына из окна с восьмого этажа.

Во время расследования также стало известно, что еще до трагедии отец мальчика сообщал в органы об агрессии со стороны женщины, но они никак не отреагировали. Тогда полиция сообщила, что «признаков, указанных в заявлении, замечено не было». СК после смерти ребенка организовал проверку органов.