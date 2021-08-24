Выбросивший ребенка с балкона житель Кирова получил 18 лет колонии

Житель Кирова, выкинувший с балкона пятого этажа ребенка подруги, получил 18 лет колонии строгого режима. Перед убийством он избил мальчика.

Следствие установило, что 42-летний мужчина во время совершения преступления был пьян. Он сначала шесть раз ударил сына знакомой по голове, после чего выбросил с балкона. Мама ребенка пришла к мужчине выпить алкоголь, с ней была еще одна женщина. В момент убийства она отлучилась в магазин.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя первого заместителя прокурора Кировской области Дмитрия Шерстнева о доказанности вины осужденного, признал его виновным и назначил наказание в виде 18 лет 15 дней лишения свободы с ограничением свободы на один год», — сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Также наказание получил начальник управления МВД по городу Кирову, ему вынесли представление за ненадлежащую организацию индивидуальной профилактической работы с семьей погибшего ребенка.