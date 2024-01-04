Криминал 04 января 2024, 13:20 Выбросившей годовалого ребенка на балкон москвичке предъявили обвинение Матери обнаруженной на балконе в Москве мертвой девочки предъявили обвинение РИА «Новости»

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Следствие предъявило официальное обвинения несовершеннолетней жительнице Москве в убийстве годовалой дочери. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», 17-летняя мать признала свою вину.

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Правоохранители установили, что во время купания девочки 31 декабря девушка насильно удерживала ее под водой. После его гибели она вместе с бабушкой малолетнего положила тело в коляску и вынесла на балкон.

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В прокуратуре также уточнили, что бабушка ребенка несколько дней назад сообщила знакомому, что ребенок якобы захлебнулся во время купания. Он обратился с заявлением в правоохранительные службы. У 17-летней матери есть еще один малолетний ребенок.