Выбросившего сына с балкона москвича отправили в СИЗО

Молодого отца, выбросившего своего маленького сына с балкона пятого этажа в Москве, арестовали. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО, постановил Кузьминский районный суд Москвы.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство малолетнего. Пострадавшему мальчику всего два года. Сейчас он находится в больнице.

Накануне на допросе в СК отец жестами показал, как выбрасывает что-то сверху вниз, а потом уточнил, что его задержали «по поводу выкидыша ребенка в окно». В ответ на уточняющий вопрос, о каком ребенке идет речь, он со скорбным видом сказал, что о его сыне.

ЧП произошло около 22:00 4 августа. По словам соседки, которая в это время вышла покурить на улицу, мальчик упал в двух метрах от проезжей части. Он был в сознании и кричал, что ему больно. Она вызвала скорую, которая приехала почти мгновенно и увезла ребенка в больницу.

Отец сначала наблюдал за этим с балкона, а потом сбежал, но на следующий день его задержали. В квартире в тот вечер вместе с ними находилась бабушка мальчика. По предварительным данным, они скандалили и во время ссоры мужчина выбросил своего ребенка с балкона.