Криминал 28 марта 2024, 04:37 Выброшенный террористами автомат нашли на трассе М-3 «Украина» «Известия»: сотрудники ДПС нашли автомат, ставший новой уликой по делу о теракте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автомат Калашникова нашли в кювете трассы М-3 «Украина» по дороге из Москвы в Брянск. Он может стать новой уликой по делу о теракте в Crocus City Hall, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Принадлежность автомата террористам уже устанавливается. Его обнаружили сотрудники ДПС, обследующие обочины и кюветы на 157-м километре трассы. Террористы, предположительно, избавились от оружие, скрываясь из Москвы.

Реклама

«Автомат лежал недалеко от ограждения трассы. Без плечевого ремня, но с присоединенным магазином с патронами», — уточнил источник издания.

До этого два автомата Калашникова нашли в здании Crocus City Hall. Их сейчас изучают криминалисты и трассологи, выявляя характерные особенности и проверяя по пулегильзотеке. Помимо этого, следователи занимаются биографиями террористов, восстанавливают их связи и контакты благодаря изъятым в ходе задержания гаджетам.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал о судьбе задержанных террористов, отметив, что до конца своих дней они будут находиться в так называемом гробу, или камере площадью от четырех до шести квадратных метров, без общения с другими людьми.