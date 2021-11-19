Злоумышленники попытались сорвать выборы в Венесуэле

Семерых человек, которые пытались пытались поджечь складские помещения Национального избирательного совета, задержали в Венесуэле. Таким поступком злоумышленники пытались сорвать выборы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Задержанных обвинили в терроризме. Первых четырех человек удалось поймать еще 13 ноября. Спустя время удалось задержать еще троих человек. Следователи предполагают, что все они являются участниками «крупной террористической группировки». Генеральный прокурор заявил, что на данный момент ведется расследование, передали Nation News.