Криминал 12 января 2024, 10:13 «Вы даже не личности». Муж беременной учительницы во Владивостоке устроил детям урок дисциплины Житель Владивостока угрожал расправой ученикам своей беременной жены

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Во Владивостоке в школе № 61 произошел скандал. Муж беременной учительницы информатики отчитал восьмиклассников за издевательства над супругой. Он кричал на них матом и обещал заставить есть тетради, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Школьники срывали уроки и доводили учительницу до нервного срыва. В дело вмешался ее супруг. Он устроил восьмиклассникам урок дисциплины — матерился, называл животными и бесами, грозил расправой за непослушание, обещал «разломать кабину» и заставить есть тетради.

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«Вы вообще кто есть? Вы даже не человеки, вы даже не личности. Вы чего себя так ведете, у меня жена беременная тут стоит, перед вами распинается. Вы ничего не перепутали?» — заявил он.

Администрация школы не знала о беременности сотрудницы. После скандала учительница взяла больничный. По информации канала, прокуратура устроила проверку.

В Сургуте школьник ударил учительницу учебником по голове. Его мать заявила, что женщина сама спровоцировала подростка.