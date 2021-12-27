Мужчина, который на прошлой неделе устроил пожар в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске, подражал другому поджигателю. Речь идет о человеке,

который несколькими днями ранее спалил еще одну «Ленту» — на улице Елизаровых. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как указано в сообщении, мужчина увидел кадры, на которых мужчина, спаливший первую «Ленту», поджигает фейерверки в магазине. После этого он решился повторить тоже самое.

Изначально, как отмечается, мужчина замышлял устроить пожар в магазине пиротехники, где работал. Об этом его супруга рассказала следователям.

По версии следствия, 27-летний Денис З. прошел в отдел с пиротехническими изделиями в «Ленте», облил растворителем горючие изделия, поджег их и покинул помещение. В происшествии никто из посетителей и сотрудников «Ленты» не пострадал. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».