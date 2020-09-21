Второй новый адвокат Михаила Ефремова подал жалобу на приговор

«Жалобы обе уже поданы, [суд] получил 17-го числа», — указал он.

Ранее сообщалось, что 18 сентября другой адвокат артиста Владимир Васильев направил в Пресненский суд Москвы апелляционную жалобу, в которой попросил назначить Ефремову наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет условно. При этом минимально возможное наказание по делу актера составляет пять лет.

Наказание ниже положенного разрешено при нескольких исключительных обстоятельствах. Условное наказание возможно при сроке ниже восьми лет, и суд считает, что от тюремного заключения не будет особой пользы. По словам Васильева, смягчающими обстоятельствами для Ефремова является то, что он признал свою вину и готов идти на примирение с другой стороной.

Михаил Ефремов получил восемь лет тюремного заключения за смертельное ДТП. В начале июня он в пьяном виде выехал на своем внедорожнике в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался позже в реанимации.