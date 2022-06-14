Второго участника убийства в московском ресторане задержали спустя 3,5 года

В Москве задержали второго участника убийства, совершенного в ресторане на Ленинском проспекте в 2018 году. Об этом сообщили на сайте столичного СК.

Оперативники задержали в столице Ибрагима Гаджимурадова, который обвиняется по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Незаконный оборот оружия».

По данным СК, 11 декабря 2018 года Гаджимурадов вместе со своим знакомым, Азизбеком Исламовым, застрелил мужчину 1981 года рождения. Это произошло в ресторане на Ленинском проспекте. Злоумышленники выстрелили в мужчину не менее семи раз, он скончался на месте.

Исламова осудили в 2020 году, его приговорили к 13 годам строгого режима.

В отношении Гаджимурадова продолжаются следственные действия. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.