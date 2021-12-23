Второго подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева доставили в суд

Таганский районный суд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следствия об аресте подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева студента столичного вуза Владислава Смирнова.

Как сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, дознаватель подал ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Чемпиона Олимпийских игр 2014 года, фигуриста Дмитрия Соловьева избили в центре Москвы около караоке-бара. В тот момент он находился в компании своей девушки Анны Сидоровой, двукратной чемпионки России по керлингу.

Двое мужчин напали на спортсмена после того, как он сделал им замечание. Пострадавшего фигуриста доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы Москвы. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

По факту нападения следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». По подозрению в причастности к избиению спортсмена полиция задержала двух студентов: Владислава Смирнова и Владислава Яковцева. Последнего суд отправил под стражу до 21 января.

Родственница Владислава Смирнова в беседе с «360» на вопрос, проявлял ли молодой человек раньше агрессию, ответила: «Все зависит от настроения. У нас это семейное».