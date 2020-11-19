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    19 ноября 2020, 18:13

    Второго подозреваемого в убийстве «колбасного короля» арестовали

    Анастасия Калинина

    В четверг суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Пашу Ахмедова. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, пишет РИА «Новости».

    Следствие считает Пашу Ахмедова соучастником Александра Мавриди, которому уже предъявили обвинение. Кроме того, Ахмедова подозревают в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве имущества.

    По данным СК, мужчины купили арбалет и совершили преступление в доме предпринимателя в Истре, а после скрылись. Александра Мавриди задержали в тот же день, а его соучастнику удалось скрыться в Татарстане.

    Накануне Следственный комитет опубликовал видео допроса Ахмедова. На нем подозреваемый рассказал, что вместе с Мавриди занимался в России бизнесом по поставке мяса из Бурятии в Казахстан.

    Жестокое убийство бизнесмена Владимира Маругова было совершено в ночь на 2 ноября. В тот момент он находился в бане вместе со своей гражданской супругой. Женщине удалось сбежать к соседями и вызвать полицию. Через несколько дней во время обыска в квартире подозреваемого Мавриди полицейские нашли пенсионера, который был прикован к кровати. Им оказался адвокат, у которого мужчины вымогали имущество.