Второго подозреваемого в убийстве «колбасного короля» арестовали

Следствие считает Пашу Ахмедова соучастником Александра Мавриди, которому уже предъявили обвинение. Кроме того, Ахмедова подозревают в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве имущества.

По данным СК, мужчины купили арбалет и совершили преступление в доме предпринимателя в Истре, а после скрылись. Александра Мавриди задержали в тот же день, а его соучастнику удалось скрыться в Татарстане.

Накануне Следственный комитет опубликовал видео допроса Ахмедова. На нем подозреваемый рассказал, что вместе с Мавриди занимался в России бизнесом по поставке мяса из Бурятии в Казахстан.

Жестокое убийство бизнесмена Владимира Маругова было совершено в ночь на 2 ноября. В тот момент он находился в бане вместе со своей гражданской супругой. Женщине удалось сбежать к соседями и вызвать полицию. Через несколько дней во время обыска в квартире подозреваемого Мавриди полицейские нашли пенсионера, который был прикован к кровати. Им оказался адвокат, у которого мужчины вымогали имущество.