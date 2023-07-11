Криминал 11 июля 2023, 07:24 Второго подозреваемого в нападении на мужчину с ирокезом в Электростали задержали МВД: второго подозреваемого в срезании скальпеля мужчине с ирокезом задержали в Обнинске РИА «Новости»

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Полицейские задержали в Обнинске второго мужчину, который подозревается в нападении на молодого человека с ирокезом в Электростали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова появились на официальном сайте ведомства.

«В городе Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — рассказала она.

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Его сообщника — жителя Коми 1999 года рождения — задержали раньше. Сообщение о поступлении мужчины с телесными повреждениями в больницу дежурная часть Электростали получила 9 июля.

По данным полиции, у одного из домов на Спортивной улице между тремя гражданами случился конфликт. Двое в итоге нанесли своему противнику ножевые ранения.

Девушка пострадавшего уточнила в беседе с «360», что ее молодой человек попросил у двух незнакомцев сигарету. Однако мужчинам не понравился внешний вид прохожего, в частности, его ирокез. Они стали его оскорблять, а потом срезали волосы и скальп. Раненый сейчас находится в больнице Электростали и готовится к операции.