Криминал 29 апреля 2023, 15:34 Второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве арестовали Прокуратура: суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве Pxhere

Читать 360tv в

Второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва Свердловской области заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В Серове в отношении лица, фактически выполняющего управленческие функции у индивидуального предпринимателя на пилораме на территории поселка Сосьва, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Реклама

В отношении мужчины возбудили уголовные дела о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и статье об уничтожении и повреждении имущества.

Прокурор призвал суд арестовать обвиняемого. По его словам, он может надавить на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда и всячески препятствовать расследованию.

Суд принял решение арестовать обвиняемого до 26 июня. Постановление пока не вступило в законную силу. Днем 29 апреля Серовский районный суд арестовал первого фигуранта дела о пожаре. Его заключили под стражу до 26 июня.

В Сосьве произошел крупный пожар. Огонь уничтожил более 90 жилых построек, пострадал корпус лечебно-исправительного учреждения, погибли два местных жителя.