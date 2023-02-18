Криминал 18 февраля 2023, 19:40 Второго фигуранта дела о захвате заложников в центре Москвы арестовали на два месяца Прокуратура: второго участника захвата заложников в центре Москвы арестовали до 17 апреля

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Участника захвата заложников в цветочном магазине на Таганской улице в центре Москвы отправили в следственный изолятор до 17 апреля. Об этом со ссылкой на Пресненский суд сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мужчине предъявили обвинение по статье «Захват заложников». В ходе разбирательства задержанный просил отправить его под домашний арест. Но суд выбрал следственный изолятор.

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Нападение на цветочный магазин в центре Москвы произошло в минувшую пятницу, 17 февраля. Двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, угрозами не давали выйти из помещения продавщице и еще одной женщине.

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На место прибыла группа полиции, которая штурмом взяла помещение для освобождения заложниц. В этот момент вооруженный злоумышленник открыл стрельбу и ранил одного из правоохранителей. Пострадавшего госпитализировали.

После задержания обоих злоумышленников обвинили во взятии заложников, а стрелявшего — в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По первому фигуранту дела суд также принял решение об аресте на два месяца.