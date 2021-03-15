Второе уголовное дело завели после гибели женщины и детей при пожаре в Новосибирской области

Следователи завели еще одно уголовное дело по статье «Халатность» после гибели женщины и двух детей при пожаре в селе Бобровка Новосибирской области. Накануне дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 293 УК РФ „Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц“», — сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Вечером 13 марта в частном доме в селе Бобровка Сузунского района вспыхнул пожар. Спасатели нашли тела хозяйки дома, ее двухлетней дочери и семилетнего сына. Всего у погибшей женщины было шесть детей: двое гостили у бабушки, а четверо были с мамой дома.

По предварительным данным, 11-летний мальчик пытался разжечь печь, после чего начался пожар. Подросток успел вынести из огня четырехлетнего брата, остальные погибли. Дымовой датчик, который установила в доме местная администрация, не сработал.