07 марта 2023, 06:39
ВСУ прицельно обстреливали вышедших за водой мирных жителей Артемовска
РИА «Новости»: жители Артемовска рассказали, как ВСУ беспричинно стреляли по ним
Украинские военные без объективных причин прицельно стреляли по мирным жителям в Артемовске, когда они выходили из подвалов набрать воды. Эвакуированные рассказали об этом РИА «Новости».
Выбраться из осажденного города им помогли бойцы ЧВК «Вагнер». Александра Брежнева они не только переправили в Первомайск на территории ЛНР, где безопасней, но и оказали первую помощь — мужчина 30 января попал под пулеметный огонь украинского бронетранспортера, и с тех пор старался не выходить из убежища. Пуля задела пальцы его правой ноги по касательной, сломала кость и повредила жилу.
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«Я шел по улице, и БТР стоял в 100-150 метрах от меня, сделал выстрел. Потом, видно, (экипаж) увидел меня и открыл пулеметный огонь по мне. Я убегал, и все равно зацепила меня пуля», — рассказал он.
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Владимир Шатунов сказал, что Вооруженные силы Украины стреляли по людям, когда они выбирались из подвалов. Другой житель Артемовска Евгений Микитенко заявил, что в частном секторе в районах Мясокомбинат и Забахмутка украинские военные открывали огонь по тем, кто шел к реке за водой.
Гражданское и военное руководство Украины решили продолжить бои за Артемовск, несмотря на большие потери. Президент Владимир Зеленский назвал битву за город одной из самых тяжелых. В нем остались около 10 тысяч украинских военнослужащих.
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