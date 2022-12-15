Криминал 15 декабря 2022, 07:51 ВСУ нанесли самый массированный удар из РСЗО «Град» по центру Донецка ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Telegram

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Утром 15 декабря Вооруженные силы Украины нанесли по Донецку самый массированный за последние восемь лет удар. Они выпустили по жилым домам 40 ракет реактивной системы залпового огня «Град». О последствиях обстрела рассказал в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«Ровно в семь часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года», — написал он.

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Пострадали дома Ворошиловского и Киевского районов, основной удар пришелся на территорию в пределах проспекта Богдана Хмельницкого, улиц Университетской и Набережной, Школьного бульвара и Крытого рынка.

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Прямые попадания снарядов по многоэтажкам, по словам Алексея Кулемзина, произошли на улице Ватутина и Школьном бульваре. Пострадали дома на улицах Мира, 50 лет СССР, бульваре Шевченко, Театральном проспекте. Возгорания и задымления заметили в районе железнодорожной больницы, студенческого городка, а в детском саду № 15 взрывная волна выбила окна и двери.

Обстрелы вели из населенного пункта Тоненькое, рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град».