Важное 26 февраля 2024, 16:36 Вступивший в РДК актер из «Глухаря» получил пожизненный срок по делу о госизмене Актера из «Глухаря» Канахина приговорили к пожизненному сроку

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Актер из сериала «Глухарь» Кирилл Канахин, участвовавший в нападении на Россию в составе запрещенного в РФ «Русского добровольческого корпуса»*, получил пожизненный срок. Заочный приговор вынес 26 февраля Второй западный окружной военный суд, сообщило РИА «Новости».

Канахина признали виновным по статье о госизмене в форме перехода на сторону противника. По совокупности преступлений назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, указала пресс-секретарь суда в комментарии агентству.

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Отбывать наказание актер будет в колонии особого режима. Ранее в ходе прения сторон гособвинитель просил, чтобы первые пять лет срока Канахин провел в тюрьме. Сторона защиты при этом настаивала на оправдании, указывая на недоказанность вины подсудимого.

Слушание дела проходило заочно. По существу материалы рассмотрели за один день. На заседании 26 февраля допросили одного тайного свидетеля, который следил за соцсетями Канахина.

Из обвинительного заключения следовало, что актер вступил в «Русский добровольческий корпус»* летом 2022 года, а затем с января по март 2023 года принимал участие в боевых действиях против ВС России в Херсонской области.

По данным прокуратуры, в марте 2023-го Канахин в составе группировки РДК*, незаконно пересек госграницу РФ в Климовском районе Брянской области, где совершил теракт против жителей, а также участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих.

Аналогичный эпизод Канахину вменили за пересечение границы в Грайворонском районе Белгородской области 22 мая.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) — признан террористическим и запрещен в России.