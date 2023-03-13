Криминал 13 марта 2023, 12:28 Вступившего в террористический нацбат украинца задержали в Крыму ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины за участие в террористическом нацбате РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана»*. Об этом со ссылкой управление спецслужбы по Крыму и Севастополю сообщил «Интерфакс».

В ходе предварительного расследования выяснилось, что задержанный добровольно вступил в украинский националистический батальон в 2016 году. Он принимал активное участие в деятельности террористической ячейки, которая занималась продовольственной и энергетической блокадами Крыма.

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В ведомстве подчеркнули, что задержанный мог добровольно выйти из состава националистического батальона или обратиться в правоохранительные органы. Но на этот шаг он не пошел и продолжал участвовать в преступной деятельности организации.

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Украинца задержали на пограничном пункте. Против него завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании на территории другого государства в целях, противоречащих интересам России. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

* «Батальон имени Номана Челебиджихана» — террористическая организация, запрещенная в России.