Криминал 28 декабря 2023, 09:14 «Вспылил, как говорится». Сломавшего шлагбаум и напавшего на очевидцев мужчину в Буграх допросила полиция Полиция задержала хулигана, который в Буграх сломал шлагбаум и напал на мужчину

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В Ленобласти задержали участника конфликта на парковке в поселке Бугры Всеволожского района. Он сознался, что сломал шлагбаум, напал на мужчину с ребенком и поругался с женщиной. Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала в своем Telegram-канале видео допроса.

«Сломал шлагбаум и человека ударил. Вспылил, как говорится. Он не работал, „моросил“ вверх-вниз, я выезжал пару раз. Так получилось. Конечно, раскаиваюсь», — сказал он.

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Очевидцы, по его словам, спровоцировали его на драку — стали снимать, как он ломал шлагбаум, и вести себя агрессивно. Мужчина пообещал восстановить конструкцию, если технически это возможно.

Он стал фигурантом уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство», которое возбудили после происшествия в одном из жилых комплексов в поселке Бугры. Мужчина поругался с местной жительницей, назвал себя хозяином многоэтажки и руками сломал шлагбаум. Проходивший мимо отец с двухлетним ребенком попытался успокоить дебошира и получил несколько ударов.

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