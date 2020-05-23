Всплыло уголовное прошлое россиянина, подозреваемого в реабилитации нацизма

Шестаков угрожал убить своего деда и избивал мать.

Ранее СКР возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Поволжья. Их подозревают в публикации на сайте «Банк памяти» фотографий Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова.

По версии следствия, не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби выложил на сайте сервиса снимок главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии, подписав его «Гилтер Адик». А пермяк Даниил Шестаков не позднее 5 мая разместил на том же сайте фотографию советского военачальника Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону Германии.

Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма. Следователи допросили подозреваемых и провели обыски в их домах. В СК также отметили, что Шестаков — активный участник несанкционированных акций, привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, а Эль-Айюби — за кражу.

До этого уголовное дело было заведено в отношении жителя Волгограда, который опубликовал на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию руководителя гестапо Генриха Мюллера.