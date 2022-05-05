«Всю жизнь посвящала детям». Жителя Колпина заподозрили в расчленении супруги

Женщина, которая пропала в Колпине (Санкт-Петербург) в феврале 2022 года, была убита. По подозрению в совершении преступления задержан ее супруг. Знакомая женщины — Людмила — рассказала, что та была доброй, неконфликтной, но при этом достаточно закрытой.

«У нее не было врагов, это не тот человек. Я близко не была знакома с ней, но она работала у нас. Я работала администратором [в магазине], она кассиром. Он (муж — прим. ред.) не контактный, он со странностями, на мой взгляд», — рассказала Людмила.

По ее мнению, странным выглядело то, что женщина никогда не задерживалась на работе, чтобы пообщаться с коллегами. Если большинство оставались на праздновании какого-то события, то она — нет.

«Это говорило о том, что у нее ситуация в семье такая, что ей не разрешено было оставаться после работы», — высказала мнение знакомая.

Людмила уточнила, что в семье было двое детей. Когда они подросли, женщина устроилась на работу поваром в школьную столовую.

«Всю жизнь посвящала детям, семье. Они у нее всегда ухоженные», — заметила собеседница «360».

Ей известно, что у убитой была больная свекровь, повар ухаживала за ней, пока та не умерла.

«Она никогда не говорила, где ее родственники, именно с ее стороны. Не слышала ни про ее маму, ни про отца», — сообщила Людмила.

Она добавила, что супруг убитой где-то работал, были подработки, пытался податься в казаки, но быстро вышел из этого сообщества.

«Добрый, отзывчивый, неконфликтный человек. Может, у нее и были психологические проблемы, они не делились ни с кем этим», — подытожила собеседница «360».

Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу задержал местного жителя 1978 года рождения. Он подозревается в убийстве жены, сказано на сайте ведомства.

Следователи считают, что 22 февраля 2022 года подозреваемый в одной из квартир Колпина убил супругу, после чего вывез ее тело на территорию Гатчинского района Ленинградского области и расчленил в лесу.

Останки тела найдены, в скором времени пройдет судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее «Фонтанка» написала, что 43-летний житель Колпина в марте объявил жену в розыск. По его словам, она ушла после конфликта и не выходила на связь. Однако, когда его задержали, он признался, что вывез останки тела в лес.