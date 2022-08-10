«Всегда выбирала каких-то ублюдков». Друзья рассказали об убитой порноактрисе Анастасии Гришман

Друзья убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы и TikTok-блогера Анастасии Гришман (Хмаловской) рассказали про нее и ее молодого человека, который сейчас подозревается в ее убийстве. С друзьями убитой разговаривало издание «КП-Петербург».

«Она была очень хорошим человеком, но выбирала почему-то постоянно каких-то солевых ублюдков (наркоманов). Сама при этом не употребляла. Даже алкоголь не пила, ей не нравилось. Меня это при знакомстве с ней это сильно удивило», — рассказал один из друзей девушки.

На фотографиях Анастасия часто с сигаретой или в окружении бутылок, но это могло быть лишь частью образа для поклонников. Ее молодой человек соцсети активно не ведет — там у него минимальное количество фотографий и всего несколько человек в друзьях. Чем он сам зарабатывает на жизнь, неизвестно.

Кроме съемок в порно девушка еще занималась татуировками. В последние дни она активно вела запись и набирала клиентов. Зарабатывала Анастасия столько, что собиралась на днях подарить одному из подписчиков автомобиль.

Тело порноактрисы нашли ранее в квартире дома на Южном шоссе, в ванной. Ей нанесли шесть ножевых ранений.