«Всегда вступалась за тех, против кого был коллектив». Студентка СПбГУ о жертве Олега Соколова

Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, части тела которой нашли у преподавателя вуза Олега Соколова, была открытой и жизнерадостной. Об этом «360» рассказала одна из его учениц Алина Ампелонская.

Преподаватель вел у Ампелонской курс общей истории и поставил «тройку» на экзамене.

Студентка рассказала, что Соколов не слыл на факультете ловеласом, однако на истфаке «все знали», что он состоит в отношениях со своей аспиранткой Анастасией Ещенко.

С ней собеседница телеканала несколько лет назад занималась в университетском театре, с тех пор девушки не общались.

Но я помню о ней только хорошее. Она была открытой, позитивной и всегда вступалась за тех, против кого был коллектив. Алина Ампелонская студентка СПбГУ

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Говоря о Соколове, студентка отметила, что он «был очень экспрессивным, мог в разгар лекции перейти вдруг на французский и начать кричать».

«Как лектора его многие любили. Еще у него была когорта его поднаучных, которая его обожала и называла его „сир“, как обращались к Наполеону», — добавила девушка.

Студентка рассказала, что «многие ополчились на Соколова» после конфликта на открытой лекции, когда слушатель «начал задавать ему провокативные вопросы», а преподаватель в грубой форме велел своим аспирантам этого студента вывести. Также молодого человека ударили.

Видео конфликта было опубликовано на YouTube. Речь шла о заочной полемике преподавателя с публицистом Евгением Понасенковым — автором книг про Отечественную войну 1812 года и лауреатом премии ВРАЛ-2018 за вклад в лженауку.

В сентябре 2018 года Понасенков потребовал уволить Соколова из СПбГУ из-за обвинений в избиении со стороны студентки. В 2008 году девушка написала заявление в полицию о том, что состояла в отношениях с Соколовым, и он избил ее на своей съемной квартире в Москве.

По словам Ампелонской, из-за конфликта «весь истфак разделился на тех, кто поддерживает Соколова и тех, кто не поддерживает».

Евгений Понасенков / Facebook

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«Экзамен ему сдавать было очень сложно. В какой-то момент он очень возбудился и начал задавать вопросы на французском языке. Я ему не ответила, и он поставил мне „три“», — добавила собеседница телеканала.

Понасенков после того как стало известно об убийстве Соколовым Анастасии Ещенко, заявил, что предупреждал руководство вуза об опасном поведении преподавателя.

«Если бы меня послушали, человек, скорее всего, был бы жив. Я обращался и к ректору, и к директору института истории СПбГУ! Я предупреждал, что Соколов опасен», — написал он в Facebook.