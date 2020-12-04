«Всегда успокаивалась от пощечины»: Reeflay рассказал о токсичных отношениях с умершей подругой

Мать блогера Стаса Reeflay Елена Решетняк выступила в суде, где юноше предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки Валентины. Однако охарактеризовала сына с хорошей стороны. Сам стример сообщил, что подруга умерла из-за несчастного случая.

«У него была Катерина. Они недавно поругались с ней именно из-за Вали», — сообщила родительница.

После заседания мать поддержала сына и сказала: «Держись!». Она также призналась, что любит его и считает, что он никогда не поднимал руку на женщин. Сам стример сообщил журналистам, что считает себя только отчасти виноватым в смерти приятельницы. Он также надеется, что ему не придется нести уголовной ответственности.

«По глупости оставил ее в прихожей, чтобы она проветрилась, она пьяная была, употребляла наркотики время от времени. Лично при мне в тот день не употребляла. У нее частенько были истерики и много другое. <…> Не раз бросалась на меня с ножом, не раз резала. В этот раз она тоже бросалась с ножом. <…> Частенько портила мое имущество <…> Всегда успокаивалась от пощечины», — рассказал он.

По его словам, у них были постоянные конфликты. Но тем не менее он называет ее «любимой подругой». Блогер также признался, что у него с погибшей была интимная связь несколько раз. И в тот роковой день, по его словам, она набрасывалась на него из-за того, что приревновала к двум девушкам.

Валентина умерла во время прямого эфира блогера Reeflay. Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и гематому на лице. Также не подтвердилась беременность, о которой ранее девушка заявила в одном из своих эфиров. В результате блогера арестовали до 3 февраля 2020 года.