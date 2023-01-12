Эксклюзив 12 января 2023, 04:35 «Все знали, что он ее бьет». Убитая мать пятерых детей из Алапаевска не заявляла в полицию на ревнивого мужа Подозреваемый в убийстве матери пятерых детей из Алапаевска муж избивал ее и ревновал Телеканал «360»

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Знакомые убитой мамы пятерых детей из Алапаевска Любови Белюшиной назвали ее позитивным и порядочным человеком. Она недавно развелась с супругом Александром, которого подозревают в совершении преступления. По словам собеседников «360», женщина вместе с детьми планировала уехать от ревнивого бывшего, который не раз поднимал на нее руку.

Родственники погибшей рассказали, что ждали Любовь 22 декабря — она должна была приехать на автобусе в Реж в 19:35. Когда она не пришла обеспокоенные близкие, начали ей звонить, но телефон был недоступен.

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«Вот тогда и забили тревогу, стали искать ее у сродной сестры. Выехала из дома и нет нигде», — сообщила гражданская жена отца Любови.

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Двоюродная сестра погибшей отметила, что Александр постоянно бил Любовь. Все это знали, но пострадавшая не заявляла в полицию, хотя однажды даже попала в больницу из-за его действий.

Сосед, который хорошо знал погибшую многодетную мать и ее супруга признался, что с самого начала подозревал о причастности Александра к случившемуся. Он добавил, что мужчина сильно ревновал супругу и мог поднять на нее руку. При этом собеседник «360» назвал семью Белюшиных порядочной. По его мнению, Любовь и Александр идеально подходили друг другу.

«Все в шоке, тихонько шепчутся, переписываются. Семья порядочная была, благополучная, дети одеты, обуты», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что Любовь была жизнерадостной — всегда со всеми здоровалась, постоянно улыбалась. Однако в последнее время виделись они реже.

«Любу до этого не видел две недели, после развода она собиралась с детьми уехать в Реж, снимать квартиру», — поделился сосед.

Александр осознал, что натворил, уверен собеседник «360». Мужчина пожалел его, но отметил, что, в первую очередь, жалко детей. Они остались без обоих родителей, сейчас ребят забрала опека.

По словам двоюродной сестры Любови, опознание в морге не проводили, а причина смерти неизвестна, потому что не было вскрытия.

«Не знаем ни причину смерти, даже вскрытия не было, в морге ничего не сказали. Опознания не было, я до последнего думала, может, не она. Надеялась, что просто похожая», — заключила собеседница.