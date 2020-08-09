«Все станет понятно»: адвокат Добровинский заявил о новом повороте в деле Ефремова

Следующее заседание суда по делу Михаила Ефремова пройдет 11 августа. Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что во время слушаний произойдет событие, после которого все встанет на свои места.

«Вы все услышите во вторник, потому что во вторник произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно», — сообщил Добровинский «Газете.ru».

Адвокат подчеркнул, что никогда не говорил о вынесении Ефремову обвинительного приговора. По словам правозащитника, он просто не имеет на это права.

«Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще не скоро», — заключил Добровинский.

На этой неделе прошло сразу три заседания по делу Михаила Ефремова. Актер заявил, что не помнит об аварии, поэтому не может признать вину. Кроме того, он заявил, что не узнает себя на снятом очевидцами видео, пишет ИА Nation News. Разбирательства с актером начались после того, как 8 июня он врезался в фургон курьера Сергея Захарова в Москве. Мужчина скончался от травм в реанимации. Ефремова же отправили под домашний арест.