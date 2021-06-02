«Все случилось очень быстро». Ветеран рассказал, как у него украли 400 тысяч рублей

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин, у которого 1 июня мошенники 1 июня выманили 400 тысяч рублей, рассказал «360», по какой схеме они действовали. По его словам, сделано все было продуманно. Ветерану позвонили в субботу, нерабочий день, когда связаться не с кем.

Первым на Василия Гавриловича вышел мошенник, представившийся капитаном полиции, участковым того района, где живет пожилой москвич. Он предупредил пенсионера, что в Текстильщиках появилась банда, которая ограбила уже несколько человек. Лжеполицейский посоветовал позвонить ему, если преступники свяжутся с ветераном. Обманщик пообещал защитить пожилого человека.

«Потом позвонил еще один бандит и таким зычным голосом представился Володей. Сославшись на связи в банке, он заявил, что знает, что у меня есть деньги. Дал мне два часа, чтобы снять 400 тысяч рублей. Он пообещал за ними ко мне подъехать. Тут началась катавасия. Я в одном банке побывал, мне отказали. Бандит узнал об этом, отправил в другой, и даже сказал в какой. Он предупредил, что дополнительного времени не дает. Все происходило очень быстро. Я попытался связаться с этим лжекапитаном. Спросил совета. Он предложил получить деньги, передать их, и пообещал перехватить мошенника с поличным. Но в банке мне снова не дали денег. Бандит об этом узнал, отправил в Сбербанк по известному ему адресу. Там должны были дать требуемую сумму», — рассказал ветеран.

Он снова позвонил лжекапитану. Тот посоветовал ехать и пообещал приставить к нему охрану. Василий Гаврилович получил-таки деньги, вернулся домой и вновь связался с жуликом в погонах. Тот предложил к мошеннику с деньгами не выходить, сказать, что боится, и выбросить деньги в окно. Якобы в этот момент преступника и задержат. Ветеран так и сделал.

«Через какое-то время звоню мошеннику-капитану, спрашиваю, как дела. Он сказал, что все, поймали трех преступников. Двое сидели в машине, третий взял пакет с деньгами. Потом оказалось, что этот полицейский, который вел всю игру, тоже был мошенником. В общем, сам отдал 400 тысяч рублей», — посетовал пенсионер.

Он добавил, что с ним уже связались настоящие полицейские, но как движется расследование, он не знает.

Ранее стало известно, что оперативники возбудили дело о мошенничестве. Столичный главк Следкома начал по этому случаю доследственную проверку.