Житель Солнечногорска, который устроил перестрелку, поджег дом и убил свою мать, постоянно избивал свою семью. Он также нередко открывал огонь, когда напьется, однако его никогда не привлекали к ответственности. Об этом «360» сообщил сосед мужчины Михаил.

Он отметил, что 53-летний мужчина мог начать стрелять, когда напьется. Однако в последний раз он открывал огонь давно. По словам Михаила, сосед жил в доме вместе с матерью и женщиной —оказалось, это была его жена. Местные думали, что их отношения не были оформлены официально и пара просто сожительствовала.

«Мы узнали, что они расписались официально, оказывается, еще в феврале. Она вместе с детьми, это ее. Он только женился: ей 60 с чем-то, ему 57 лет. У него единственная дочка, которую он все детство бил. Как она мне сейчас сказала, я тоже не знался, первый раз ее видел. Он и ее гонял, и мать гонял, и всех жен, которые у него были, бил — никто не писал заяву. У него штук пять жен было, официальная третья, наверное», — рассказал Михаил.

Он подчеркнул, что мужчине всегда все с рук сходило — его никогда не забирали в полицию. Он добавил, что заметил пожар ночью, в 00:52.

«Никто на помощь не звал, мы пытались ее достать, но уже пламя было — мы ничего не могли сделать. Никто не отзывался. Труп-то вынесли только полдесятого утра, все время там лежал. Сначала убил ее, потом дом поджег — и поехал туда стрелять», — заключил он.

В ночь на 21 ноября правоохранители получили сообщение о том, что мужчина открыл огонь из ружья в Солнечногорске. Когда на место прибыли росгвардейцы, он начал стрелять в их сторону, а затем уехал на машине. Когда полицейские догнали нарушителя, он снова выстрелил — один из полицейских открыл ответный огонь. В результате стрелок был ликвидирован. Он умер на месте.

Перед тем как на место прибыли полицейские, мужчина, предположительно, убил свою мать. По предварительной версии, он распивал алкоголь с сожительницей, однако поссорился с ней и решил пойти в дом к матери, где лишил ее жизни. Чтобы скрыть преступление, он поджег дом.