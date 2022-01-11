Все из-за наркотиков. Житель Ленобласти избил жену, напал на полицию и умер

Человек с признаками наркотического опьянения в Ленинградской области напал на сотрудников полиции и внезапно умер. Те прибыли в его квартиру по сообщению об избиении им жены.

«Полицейские незамедлительно оказали ему первую помощь, однако гражданин умер до приезда бригады скорой помощи. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне употребления наркотиков», — процитировало полицейских РИА «Новости».

Мужчине было 42 года. В квартире нашли его 35-летнюю жену, жестоко избитую и без сознания. Ее госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Ранее в Петербурге мужчина начал избивать свою девушку. Однако ей удалось выпрыгнуть с третьего этажа, не получив при этом серьезных ранений, и сбежать. Осужденный все-таки догнал девушку и затащил ее в квартиру. Положив ее в ванную, он нанес ей минимум 85 ударов ножом.

Его приговорили к 13 годам заключения, а также обязали выплатить семье погибшей один миллион рублей. Преступление также было совершено под воздействием наркотиков.