Бывший топ-менеджер Газпромбанка Владислав Аваев, предположительно, убил жену и 13-летнюю дочку, потом совершил суицид. Сосед семьи рассказал «360» о том, какими он запомнил погибших.

Юноша живет в том же подъезде, где 18 апреля произошло тройное убийство. Он сказал, что самого вице-президента практически и не видел дома. В целом на семью никогда жалоб не было, а на людях они вели себя спокойно.

«Мне кажется, это все внутри семьи было. Это знает сам Бог. А среди людей, которые тут ходят… все спокойно, все хорошо было», — сказал юноша.

Сосед в основном пересекался с дочкой. Он отметил, что девочка, скорее всего, была инвалидом: она не разговаривала, иногда передвигалась на коляске и была малоактивной. Как правило, ее сопровождал семейный водитель. Также «360» стало известно, что дом, в котором произошла трагедия, находится под хорошей охраной. Посторонние люди не могут попасть на эту территорию.

«Газета.ru» сообщила, что первой на место трагедии приехала родственница семьи. Она была обеспокоена тем, что долго не могла дозвониться до Аваева. Родственница вызвала сотрудников полиции, которые обнаружили оружие в руках у Аваева.