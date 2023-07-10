Эксклюзив 10 июля 2023, 18:24 «Все — ее кровь». Появилось видео с места поджога школьницы в Пермском крае Видео «360»: на месте поджога школьницы в Пермском крае остались следы крови

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На месте, где обнаружили 15-летнюю школьницу с ожогами, остались следы крови. Видео оказалось в распоряжении «360».

Девушку с серьезными ожогами обнаружили возле железной дороги. На рельсах — темно-бурые пятна.

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«Все — ее кровь», — рассказал «360» один из работников, обслуживающих пути.

По его словам, школьницу облили и подожгли. Заметил девочку проезжавший мимо машинист.

«В больнице она еще разговаривала, отца узнала, а отец ее не узнал», — добавил собеседник.

По подозрению в покушении на убийство девушки правоохранители задержали ее несовершеннолетнего знакомого. В пресс-службе СК по Пермскому краю сообщили, что подросток облил подругу горючей жидкостью, после чего поджег. Против молодого человека возбудили уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Пострадавшую доставили в больницу с обширными ожогами.

Позже стало известно, что злоумышленник мог действовать не один. По неподтвержденной информации, на проходившую мимо девушку набросились несколько человек — сначала они ее изнасиловали, а затем подожгли, чтобы скрыть следы преступления.