«Все делали вместе». Соседи рассказали о теплых отношениях убитых жены и сына адмирала ВМФ из Петербурга

Убитые жена и сын адмирала Леонида Лобанова были очень близки. Соседи видели их постоянно гуляющими во дворе или в парке.

«Делали все вместе, постоянно вместе гуляли в парке. Отца семейства не знаю, никогда его не видела», — рассказала председатель правления местного ЖСК Елена Попондопуло.

Последнее время, как рассказали соседи, у женщины болели ноги. Она сидела на скамейке, а сын в это время гулял. Глава семейства никогда с ними не гулял.

Она рассказала, что соседи почувствовали неприятный запах из квартиры адмирала и вызвали полицию. Дверь вскрыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили два трупа с ножевыми ранениями. Ими оказались 84-летняя жену и 56-летний сын адмирала Леонида Лобанова. Сам Лобанов погиб за неделю до обнаружения тел. Его насмерть сбила электричка. Сейчас он главный подозреваемый.

Семья была интеллигентной, это подтверждают все соседи. Сын играл на пианино, давал бесплатные концерты, мама — пенсионерка.

Ранее сосед адмирала ВМФ Леонида Лобанова рассказал о странных отношениях жены и сына военного.