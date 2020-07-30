«Все было спокойно, гуляли с ребенком». Соседи рассказали о семье расчлененного рэпера Картрайта

Соседи репера Энди Картрайта, которого расчленила супруга, не слышали ничего необычного. Они отметили, что пара производила впечатление обычной, нормальной семьи и воспитывала ребенка.

Об этом «360» рассказала соседка рэпера Татьяна.

Тишина была, такого ничего не было, мы не слышали. Спокойно все было. Обычные соседи. Я видела, что с ребенком гуляли, с коляской Татьяна.

Она пояснила, что не была близко знакома с супругами — здоровалась при встрече, а однажды помогла зайти в подъезд с коляской.

Соседи уверяют, что шумных вечеринок в доме никто не устраивал и подозрительные личности в подъезде не собирались.

Погибший рэпер с женой жили в квартире ее брата, который работает врачом и лечит спортсменов. Сейчас мужчина живет за границей, поэтому пустил в квартиру свою сестру, которая переехала вместе с Энди Картрайтом.

Российского рэпера Энди Картрайта нашли расчлененным в квартире в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, его тело на части разрезала его супруга. В Сети появились фотографии с места — на кадрах видно, что части тела рэпера завернули в целлофан. Они лежали в коридоре и в холодильнике, где находились около четырех дней.

Полицию в квартиру рэпера вызвала его адвокат. Уголовное дело пока не возбудили — жена убитого рассказала, что расчленила тело мужа уже после его смерти. По ее словам, Энди Картрайт скончался несколько дней назад от передозировки наркотиков. Свой поступок она объяснила тем, что не хотела для супруга «бесславной смерти».

Сейчас женщину задержали, но еще не допрашивали. Адвокат Картрайта подчеркнула, что не знает оснований, по которым жена рэпера находится в полиции.