29 марта 2023, 12:36
Двух врио замгубернатора Брянской области задержали по делу о взятках
ТАСС сообщил о задержании двух врио замгубернатора Брянской области Егоровой и Кулешовой
Силовики задержали временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову.и Татьяну Кулешову. Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, чиновниц заподозрили в получении взяток в особо крупном размере.
Собеседник агентства подчеркнул, что в отношении женщин завели уголовные дела.
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«Они задержаны», — добавил представитель правоохранительных органов.
В должности временно исполняющей обязанности губернатора Брянской области Егорова работает меньше года. Она перешла на этот пост с должности директора департамента образования и науки региона 1 апреля 2022 года. В областном правительстве осталась куратором сфер образования и культуры, сменив на этой должности вторую задержанную — врио замгубернатора Татьяну Кулешову. Эта чиновница занимала свой пост более года, но после прихода сменщицы ее перевели на руководство департаментом внутренней политики.
Коррупция
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