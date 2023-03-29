Важное 29 марта 2023, 12:36 Двух врио замгубернатора Брянской области задержали по делу о взятках ТАСС сообщил о задержании двух врио замгубернатора Брянской области Егоровой и Кулешовой РИА «Новости»

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Силовики задержали временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову.и Татьяну Кулешову. Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, чиновниц заподозрили в получении взяток в особо крупном размере.

Собеседник агентства подчеркнул, что в отношении женщин завели уголовные дела.

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«Они задержаны», — добавил представитель правоохранительных органов.

В должности временно исполняющей обязанности губернатора Брянской области Егорова работает меньше года. Она перешла на этот пост с должности директора департамента образования и науки региона 1 апреля 2022 года. В областном правительстве осталась куратором сфер образования и культуры, сменив на этой должности вторую задержанную — врио замгубернатора Татьяну Кулешову. Эта чиновница занимала свой пост более года, но после прихода сменщицы ее перевели на руководство департаментом внутренней политики.