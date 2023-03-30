Криминал 30 марта 2023, 19:17 Врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову отправили в СИЗО Басманный суд арестовал врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову

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Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области Елены Егоровой. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Защита фигурантки просила об избрании меры, не связанной с заключением под стражу, но суд отказал. Егорова пробудет в СИЗО до 28 мая.

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Она вместе со второй врио замгубернатора Брянской области стала фигуранткой дела о получении взятки в особо крупном размере. Еще одна подозреваемая — Татьяна Кулешова — по решению суда также отправится в следственный изолятор.

О задержании чиновниц стало известно 29 марта. Егорова работала на этой должности меньше года. До этого она занимала пост директора департамента образования и науки региона.

В областном правительстве Егорова курировала сферу образования и культуры. Должность до нее занимала Кулешова, которая после ее прихода стала руководить департаментом внутренней политики.