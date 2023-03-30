30 марта 2023, 19:17
Врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову отправили в СИЗО
Басманный суд арестовал врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области Елены Егоровой. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.
Защита фигурантки просила об избрании меры, не связанной с заключением под стражу, но суд отказал. Егорова пробудет в СИЗО до 28 мая.
Реклама
Она вместе со второй врио замгубернатора Брянской области стала фигуранткой дела о получении взятки в особо крупном размере. Еще одна подозреваемая — Татьяна Кулешова — по решению суда также отправится в следственный изолятор.
О задержании чиновниц стало известно 29 марта. Егорова работала на этой должности меньше года. До этого она занимала пост директора департамента образования и науки региона.
В областном правительстве Егорова курировала сферу образования и культуры. Должность до нее занимала Кулешова, которая после ее прихода стала руководить департаментом внутренней политики.
Суд
Коррупция
Реклама
Реклама